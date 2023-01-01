Samsung Galaxy A54 5G против Huawei Honor Magic 5 Pro VS Samsung Galaxy A54 5G Huawei Honor Magic 5 Pro Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2023 года Samsung Galaxy A54 5G с экраном 6.4" и чипом Exynos 1380, против 6.81-дюймового Huawei Honor Magic 5 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Galaxy A54 5G были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Samsung Galaxy A54 5G Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ Причины выбрать Huawei Honor Magic 5 Pro Камера имеет оптический зум 3.5x

Камера имеет оптический зум 3.5x Показывает на 93% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Показывает на 93% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт

Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт Тонкие рамки – на 9.6% выше полезная площадь экрана

Тонкие рамки – на 9.6% выше полезная площадь экрана Защита корпуса от воды по стандарту IP68

Защита корпуса от воды по стандарту IP68 На 0.41" большая диагональ экрана

На 0.41" большая диагональ экрана На 12% выше плотность пикселей (460 vs 411 PPI)

На 12% выше плотность пикселей (460 vs 411 PPI) Наличие инфракрасного порта

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип Super AMOLED OLED Размер 6.4 дюймов 6.81 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1312 x 2848 пикселей Соотношение сторон 20:9 19.54:9 Плотность пикселей 411 точек на дюйм 460 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц 120 Гц Адаптивная частота обновления Нет Да Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит 1800 нит Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass Соотношение экрана к корпусу 81.4% 91% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

Дизайн и корпус Высота 158.3 мм 162.9 мм Ширина 76.7 мм 76.7 мм Толщина 8.2 мм 8.77 мм Вес 205 граммов 219 граммов Водонепроницаемость IP67 IP68 Материал задней панели - Стекло Материал рамки Пластик Металл Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Коричневый Черный, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу Galaxy A54 5G 81.4% Honor Magic 5 Pro +12% 91%

Память Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Количество каналов 4 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 UFS 4.0 Карта памяти MicroSD Нет Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение Операционная система Android 13 Android 13 Оболочка UI One UI 5.1 Magic UI 7.1

Батарея Характеристики Объем 5100 мАч 5100 мАч Мощность зарядки 25 Вт 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Нет Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Нет Да Быстрая зарядка Да Да

Камеры Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A54 5G vs Huawei Honor Magic 5 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей Разрешение фото 8160 x 6120 8192 x 6144 Зум Цифровой Оптический, 3.5x Вспышка LED Dual LED Стабилизация Оптическая Оптическая Запись 8K видео Нет Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 123° 122° Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 5 МП) 4 (50 МП + 50 МП + 50 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

- 50 МП

- Апертура: f/1.6

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 1.4 микрон

- Сенсор: 1/1.12", Sony IMX878 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - - 50 МП

- Апертура: f/3.0

- Фокусное расстояние: 90 мм

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- 50 МП

- Апертура: f/2.0

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

- Времяпролетный объектив - Да Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Примеры - Примеры фото Huawei Honor Magic 5 Pro от DxOMark Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей Разрешение фото 6464 x 4864 4096 x 3072 Апертура f/2.2 - Фокусное расстояние 26 мм - Размер сенсора 1/2.8" - Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS Тесты камеры от DxOMark Качество фото Galaxy A54 5G н/д Honor Magic 5 Pro 154 Качество видео Galaxy A54 5G н/д Honor Magic 5 Pro 144 Итоговая оценка камеры Galaxy A54 5G н/д Honor Magic 5 Pro 152

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 5.2 Функции Bluetooth LE LE Тип USB USB Type-C USB Type-C Версия USB 2 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Да Инфракрасный порт Нет Да Связь Количество SIM * 2 2 Тип SIM Nano Nano Режим работы SIM Попеременный Попеременный Поддержка eSIM * Нет Нет Гибридный слот Нет Нет Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Нет FM-Радио Нет Нет Dolby Atmos Да -

Другое Класс Средний класс Флагман Дата выхода Март 2023 года Февраль 2023 года Дата начала продаж Март 2023 года Март 2023 года Наличие на рынке Доступен Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер распознавания лица

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor Magic 5 Pro более удачной покупкой.