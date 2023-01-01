Samsung Galaxy A54 5G против Huawei Nova 11
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 марта 2023 года Samsung Galaxy A54 5G с экраном 6.4" и чипом Exynos 1380, против 6.7-дюймового Huawei Nova 11, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A54 5G
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Стабилизация изображения
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Huawei Nova 11
- Поддерживает более мощную зарядку (66W vs 25W)
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Тонкие рамки – на 8.5% выше полезная площадь экрана
- Функция реверсивной зарядки
- На 30% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1011 и 776 баллов
- Весит на 34 грамма меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
87
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
65
Производительность
Быстродействие приложений и системы
50
Игры
Возможности в 3D-гейминге
83
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
78
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.4 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1084 x 2412 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1000 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.9%
|91.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.6%
|-
|ШИМ (PWM)
|253 Гц
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|158.2 мм
|161.29 мм
|Ширина
|76.7 мм
|74.96 мм
|Толщина
|8.2 мм
|6.88 мм
|Вес
|202 грамма
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
|Белый, Черный, Золотистый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 1380
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Макс. частота
|2400 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|5 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MP5
|Adreno 642L
|Частота GPU
|950 МГц
|490 МГц
|FLOPS
|~608 Гфлопс
|~753 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
776
Nova 11 +30%
1011
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A54 5G +11%
2709
2431
|CPU
|155921
|157375
|GPU
|148262
|1711499
|Memory
|85150
|96225
|UX
|126072
|83714
|Total score
|517429
|523581
|Пиковая температура корпуса
|40.6 °C
|-
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|16 FPS
|-
|Graphics score
|2819
|-
|Web score
|10146
|-
|Video editing
|7235
|-
|Photo editing
|25973
|-
|Data manipulation
|11000
|-
|Writing score
|16543
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|-
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 5.1
|EMUI 13
|Размер системы из коробки
|28 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4500 мАч
|Макс. мощность зарядки
|25 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (56% за 30 минут)
|Да (50% за 13 минут)
|Время полной зарядки
|1:03 ч.
|0:32 ч.
|Веб-серфинг
|12:35 ч.
|-
|Просмотр видео
|17:55 ч.
|-
|Игры
|05:28 ч.
|-
|Режим ожидания
|120 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|112°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 12 МП + 5 МП)
|2 (50 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy A54 5G от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|60 мегапикселей
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|8960 x 6720
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.61 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|PureCel
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
106
Качество видео
115
Итоговая оценка камеры
107
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|-
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Апрель 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Апрель 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.69 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.34 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy A54 5G, а если производительность и игры – то Huawei Nova 11.
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