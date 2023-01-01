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Samsung Galaxy A54 5G против Motorola Edge (2022)

72 из 100
Samsung Galaxy A54 5G
VS
68 из 100
Motorola Edge (2022)
Samsung Galaxy A54 5G
Motorola Edge (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 марта 2023 года Samsung Galaxy A54 5G с экраном 6.4" и чипом Exynos 1380, против 6.6-дюймового Motorola Edge (2022), который имеет процессор MediaTek Dimensity 1050 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A54 5G
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Motorola Edge (2022)
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Тонкие рамки – на 5.2% выше полезная площадь экрана
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 32 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A54 5G
vs
Edge (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.4 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 88.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% -
ШИМ (PWM) 253 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A54 5G
978 нит
Edge (2022)
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.2 мм 160.86 мм
Ширина 76.7 мм 74.24 мм
Толщина 8.2 мм 7.99 мм
Вес 202 грамма 170 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP52
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый Серий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A54 5G
82.9%
Edge (2022) +6%
88.1%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A54 5G и Motorola Edge (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1380 MediaTek Dimensity 1050
Макс. частота 2400 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 5 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G68 MP5 Mali-G610 MC3
Частота GPU 950 МГц 1000 МГц
FLOPS ~608 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A54 5G +26%
2692
Edge (2022)
2134
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A54 5G
512804
Edge (2022) +2%
522193
CPU 155921 137500
GPU 148262 159729
Memory 85150 96303
UX 126072 129591
Total score 512804 522193
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A54 5G +14%
2821
Edge (2022)
2479
Пиковая температура корпуса 40.6 °C -
Stability 98% 97%
Graphics test 16 FPS 14 FPS
Graphics score 2821 2479
PCMark 3.0
Galaxy A54 5G +2%
12748
Edge (2022)
12494
Web score 10099 11094
Video editing 7233 7070
Photo editing 25829 25000
Data manipulation 11048 9149
Writing score 16730 15464
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 -
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI One UI 5.1 -
Размер системы из коробки 28 ГБ -

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (56% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:03 ч. 1:10 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:44 ч. -
Просмотр видео 17:55 ч. -
Игры 05:40 ч. -
Режим ожидания 120 ч. -
Общая автономность
Galaxy A54 5G
37:29 ч.
Edge (2022)
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A54 5G vs Motorola Edge (2022)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 5 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/1.5
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A54 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм 0.7 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* - 19
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A54 5G
88.7 дБ
Edge (2022)
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2023 года Август 2022 года
Дата начала продаж Март 2023 года Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.69 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.34 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Да, 30 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy A54 5G. У него лучшие камера, игры, программное обеспечение, коммуникации, корпус и звук.

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