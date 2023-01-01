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Samsung Galaxy A54 5G против Motorola Moto G72

Самсунг Галакси А54 5G
VS
Моторола Мото G72
Samsung Galaxy A54 5G
Motorola Moto G72

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 марта 2023 года Samsung Galaxy A54 5G с экраном 6.4" и чипом Exynos 1380, против 6.6-дюймового Motorola Moto G72, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A54 5G
  • Показывает на 37% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Motorola Moto G72
  • Весит на 36 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A54 5G
vs
Moto G72

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED POLED
Размер 6.4 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 86.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 145.9%
ШИМ (PWM) - 180 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A54 5G
979 нит
Moto G72 +3%
1008 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.2 мм 160.5 мм
Ширина 76.7 мм 74.4 мм
Толщина 8.2 мм 7.9 мм
Вес 202 грамма 166 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP52
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Зеленый, Белый Серый, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A54 5G
82.9%
Moto G72 +5%
86.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А54 5G и Моторола Мото G72 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1380 MediaTek Helio G99
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 5 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G68 MP5 Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц 1100 МГц
FLOPS ~608 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A54 5G +41%
766
Moto G72
542
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A54 5G +47%
2699
Moto G72
1835
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A54 5G +37%
511852
Moto G72
372871
CPU 150539 103667
GPU 153199 86319
Memory 82844 80017
UX 125438 105524
Total score 511852 372871
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A54 5G
н/д
Moto G72
1250
Пиковая температура корпуса - 39.1 °C
Stability - 99%
Graphics test - 7 FPS
Graphics score - 1250
PCMark 3.0
Galaxy A54 5G
н/д
Moto G72
10542
Web score - 9258
Video editing - 7018
Photo editing - 21077
Data manipulation - 7324
Writing score - 12973
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI One UI 5.1 -
Размер системы из коробки - 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (56% за 30 минут) Да (53% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:03 ч. 1:14 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:58 ч. 11:16 ч.
Просмотр видео 16:30 ч. 15:35 ч.
Игры 05:51 ч. 05:28 ч.
Режим ожидания 102 ч. 136 ч.
Общая автономность
Galaxy A54 5G
36:11 ч.
Moto G72
36:09 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A54 5G vs Motorola Moto G72
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 12000 x 9000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 118°
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 5 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung 4H7 (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A54 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* - 13
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A54 5G
н/д
Moto G72
85.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2023 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Март 2023 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.69 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.34 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A54 5G более удачной покупкой.

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