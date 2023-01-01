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Samsung Galaxy A54 5G против OnePlus 8T

72 из 100
Samsung Galaxy A54 5G
VS
68 из 100
OnePlus 8T
Samsung Galaxy A54 5G
OnePlus 8T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 марта 2023 года Samsung Galaxy A54 5G с экраном 6.4" и чипом Exynos 1380, против 6.55-дюймового OnePlus 8T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 29 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A54 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • На 21% лучшая автономность (37:29 vs 31:00 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Смартфон на 2 года и 5 месяцев новее
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (978 против 794 нит)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать OnePlus 8T
  • Поддерживает более мощную зарядку (65W vs 25W)
  • Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 884 и 769 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A54 5G
vs
OnePlus 8T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 760 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 87%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% 97.2%
ШИМ (PWM) 253 Гц 458 Гц
Время отклика 1 мс 13 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A54 5G +23%
978 нит
OnePlus 8T
794 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 158.2 мм 160.7 мм
Ширина 76.7 мм 74.1 мм
Толщина 8.2 мм 8.4 мм
Вес 202 грамма 188 граммов
Водонепроницаемость IP67 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A54 5G
82.9%
OnePlus 8T +5%
87%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A54 5G и OnePlus 8T в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1380 Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 2400 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G68 MP5 Adreno 650
Частота GPU 950 МГц 587 МГц
FLOPS ~608 Гфлопс ~1202 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A54 5G
769
OnePlus 8T +15%
884
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A54 5G
2692
OnePlus 8T +16%
3130
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A54 5G
512804
OnePlus 8T +27%
648942
CPU 155921 182649
GPU 148262 221869
Memory 85150 122363
UX 126072 126134
Total score 512804 648942
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A54 5G
2821
OnePlus 8T +37%
3854
Пиковая температура корпуса 40.6 °C 48.1 °C
Stability 98% 99%
Graphics test 16 FPS 23 FPS
Graphics score 2821 3854
PCMark 3.0
Galaxy A54 5G +9%
12748
OnePlus 8T
11748
Web score 10099 9419
Video editing 7233 5748
Photo editing 25829 28531
Data manipulation 11048 10134
Writing score 16730 14417
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 11 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 5.1 OxygenOS 13
Размер системы из коробки 28 ГБ 20 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 4500 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (56% за 30 минут) Да (94% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:03 ч. 0:37 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:44 ч. 11:47 ч.
Просмотр видео 17:55 ч. 13:43 ч.
Игры 05:40 ч. 04:34 ч.
Режим ожидания 120 ч. 93 ч.
Общая автономность
Galaxy A54 5G +21%
37:29 ч.
OnePlus 8T
31:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A54 5G vs OnePlus 8T
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 16 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A54 5G от DxOMark Примеры фото OnePlus 8T от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.06"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Galaxy A54 5G +13%
115
OnePlus 8T
102
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A54 5G +8%
88.7 дБ
OnePlus 8T
82.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2023 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2023 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.69 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.34 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и корпус - выбирайте Samsung Galaxy A54 5G, а если производительность и игры – то OnePlus 8T.

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