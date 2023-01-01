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Samsung Galaxy A54 5G против Galaxy A32

Самсунг Галакси А54 5G
VS
Самсунг Галакси А32 4G
Samsung Galaxy A54 5G
Samsung Galaxy A32

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2023 года Samsung Galaxy A54 5G с экраном 6.6" и чипом Exynos 1380, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A32, который имеет процессор Mediatek Helio G80 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Galaxy A54 5G были получены от инсайдеров и могут быть неточными.
  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A54 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Samsung Galaxy A32
  • Весит на 21 грамм меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A54 5G
vs
Galaxy A32

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 84.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A54 5G
н/д
Galaxy A32
808 нит

Дизайн и корпус

Высота 158.3 мм 158.9 мм
Ширина 76.7 мм 73.6 мм
Толщина 8.2 мм 8.4 мм
Вес 205 граммов 184 грамма
Водонепроницаемость IP67 Нет
Материал задней панели - Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Коричневый Синий, Черный, Лавандовый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A54 5G
81.4%
Galaxy A32 +4%
84.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А54 5G и Самсунг Галакси А32 4G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1380 Mediatek Helio G80
Макс. частота 2400 МГц 2000 МГц
CPU-ядер - 8 (2 + 6)
Архитектура - - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора - 12 нанометров
Графика - Mali-G52 MP2
Частота GPU - 950 МГц
FLOPS - ~54.6 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A54 5G +123%
779
Galaxy A32
349
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A54 5G +103%
2607
Galaxy A32
1284
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A54 5G +136%
521593
Galaxy A32
220867
CPU - 65278
GPU - 56558
Memory - 36467
UX - 62688
Total score 521593 220867
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 11 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 5.1 One UI 5.0
Размер системы из коробки - 18.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5100 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (25% за 30 минут)
Время полной зарядки - 2:19 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:46 ч.
Просмотр видео - 14:17 ч.
Игры - 06:20 ч.
Режим ожидания - 115 ч.
Общая автономность
Galaxy A54 5G
н/д
Galaxy A32
35:02 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A54 5G vs Samsung Galaxy A32
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8160 x 6120 9216 x 6912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 5 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 20 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 5380 x 3620
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2023 года Февраль 2021 года
Дата начала продаж Март 2023 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.45 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.3 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A54 5G более удачной покупкой.

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