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Samsung Galaxy A6 Plus против Huawei Honor 20 Pro

Самсунг Галакси А6 Плюс
VS
Хуавей Хонор 20 Про
Samsung Galaxy A6 Plus
Huawei Honor 20 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 мая 2018 года Samsung Galaxy A6 Plus с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.26-дюймового Huawei Honor 20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A6 Plus
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor 20 Pro
  • Показывает в 4.9 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3500 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 980
  • Возможность записи 4K-видео

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A6 Plus
vs
Honor 20 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2220 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 75.3% 84.1%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - 333 Гц
Время отклика - 33 мс
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A6 Plus
461 нит
Honor 20 Pro +3%
477 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 160.2 мм 154.6 мм
Ширина 75.7 мм 73.9 мм
Толщина 7.9 мм 8.4 мм
Вес 186 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Синий, Черный, Фантомный черный, Фантомный синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A6 Plus
75.3%
Honor 20 Pro +12%
84.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А6 Плюс и Хуавей Хонор 20 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 1800 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 14 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 506 Mali G76 MP10
Частота GPU 650 МГц 720 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A6 Plus
57703
Honor 20 Pro +435%
308722
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A6 Plus
84845
Honor 20 Pro +390%
415943
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI Magic 4.0
Размер системы из коробки 9 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки - 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:15 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A6 Plus
12:13 ч.
Honor 20 Pro +25%
15:13 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A6 Plus +15%
17:21 ч.
Honor 20 Pro
15:00 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A6 Plus +17%
34:18 ч.
Honor 20 Pro
29:18 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A6 Plus vs Huawei Honor 20 Pro
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 117°
Количество объективов 2 (16 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei Honor 20 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 5664 x 4248 6528 x 4896
Апертура f/1.9 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 21
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A6 Plus
81 дБ
Honor 20 Pro +5%
84.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2018 года Май 2019 года
Дата начала продаж Май 2018 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.36 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- TPU чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 20 Pro более удачной покупкой.

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