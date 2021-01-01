Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 мая 2018 года Samsung Galaxy A6 Plus с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.15-дюймового Huawei P30 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.