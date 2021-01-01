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Samsung Galaxy A6 Plus против Galaxy A6

Самсунг Галакси А6 Плюс
VS
Самсунг Галакси А6
Samsung Galaxy A6 Plus
Samsung Galaxy A6

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 2 мая 2018 года Samsung Galaxy A6 Plus с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 5.6-дюймового Samsung Galaxy A6, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7870. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A6 Plus
  • На 28% лучшая автономность (106 vs 83 часов)
  • На 40% выше плотность пикселей (411 vs 294 PPI)
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3500 против 3000 мАч
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy A6
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Весит на 24 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A6 Plus
vs
Galaxy A6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6 дюймов 5.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2220 пикселей 720 x 1480 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 18.5:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 75.3% 75.24%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - 238 Гц
Время отклика - 3.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy A6 Plus
461 нит
Galaxy A6 +3%
475 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 160.2 мм 149.9 мм
Ширина 75.7 мм 70.8 мм
Толщина 7.9 мм 7.7 мм
Вес 186 граммов 162 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A6 Plus
75.3%
Galaxy A6
75.24%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А6 Плюс и Самсунг Галакси А6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 Samsung Exynos 7 Octa 7870
Макс. частота 1800 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-T830 MP1
Частота GPU 650 МГц 600 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~23 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy A6 Plus +2%
3774
Galaxy A6
3705
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A6 Plus
57703
Galaxy A6 +10%
63361
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A6 Plus +4%
84845
Galaxy A6
81246
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI One UI 2.0
Размер системы из коробки 9 ГБ 9.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки - 6 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:15 ч. 1:55 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A6 Plus +30%
12:13 ч.
Galaxy A6
9:32 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A6 Plus +29%
17:21 ч.
Galaxy A6
13:33 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A6 Plus +69%
34:18 ч.
Galaxy A6
20:28 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A6 Plus vs Samsung Galaxy A6
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (16 МП + 5 МП) 1 (16 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 5664 x 4248 4608 x 3456
Апертура f/1.9 f/1.9
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A6 Plus
81 дБ
Galaxy A6 +7%
87 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2018 года Май 2018 года
Дата начала продаж Май 2018 года Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.36 Вт/кг 0.487 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 1.386 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и камера - выбирайте Samsung Galaxy A6 Plus, а если программное обеспечение – то Samsung Galaxy A6.

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