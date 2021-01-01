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Samsung Galaxy A6 против Galaxy A10e

Самсунг Галакси А6
VS
Самсунг Галакси А10е
Samsung Galaxy A6
Samsung Galaxy A10e

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 мая 2018 года Samsung Galaxy A6 с экраном 5.6" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 5.83-дюймового Samsung Galaxy A10e, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A6
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Samsung Galaxy A10e
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 3000 мАч
  • Показывает на 18% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Тонкие рамки – на 6.16% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Весит на 21 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A6
vs
Galaxy A10e

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 5.6 дюймов 5.83 дюймов
Разрешение 720 x 1480 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 75.24% 81.4%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 238 Гц -
Время отклика 3.8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A6 +7%
475 нит
Galaxy A10e
442 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 149.9 мм 147.3 мм
Ширина 70.8 мм 69.6 мм
Толщина 7.7 мм 8.4 мм
Вес 162 грамма 141 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Черный, Синий, Золотой, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A6
75.24%
Galaxy A10e +8%
81.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А6 и Самсунг Галакси А10е в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7870 Samsung Exynos 7 Octa 7884
Макс. частота 1600 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-T830 MP1 Mali-G71 MP2
Частота GPU 600 МГц 770 МГц
FLOPS ~23 Гфлопс ~64 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A6
63361
Galaxy A10e +36%
86044
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A6
81246
Galaxy A10e +18%
96170
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI One UI 2.0 One UI 1.0
Размер системы из коробки 9.2 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 6 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 1:55 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A6
9:32 ч.
Galaxy A10e
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A6
13:33 ч.
Galaxy A10e
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A6
20:28 ч.
Galaxy A10e
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A6 vs Samsung Galaxy A10e
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 1 (16 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 2560 x 1920
Апертура f/1.9 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A6
87 дБ
Galaxy A10e
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Май 2018 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Май 2018 года Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.487 Вт/кг 0.14 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.386 Вт/кг 0.77 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A10e более удачной покупкой.

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