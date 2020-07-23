Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 мая 2018 года Samsung Galaxy A6 с экраном 5.6" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A31, который имеет процессор Mediatek Helio P65 и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.