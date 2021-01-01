Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 мая 2018 года Samsung Galaxy A6 с экраном 5.6" и чипом Exynos 7 Octa 7870, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A51, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9611 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.