Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 апреля 2019 года Samsung Galaxy A60 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy A41, который имеет процессор Mediatek Helio P65 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.