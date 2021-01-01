Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Samsung Galaxy A6s с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A50, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9610 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.