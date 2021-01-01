Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Samsung Galaxy A6s с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 5.6-дюймового Samsung Galaxy A6, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7870 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.