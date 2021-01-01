Samsung Galaxy A6s против A6 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Samsung Galaxy A6s с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6-дюймового Samsung Galaxy A6 Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A6s
- Показывает на 89% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Возможность записи 4K-видео
- Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Samsung Galaxy A6 Plus
- Более новая ОС: Android 9 против 8
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
59
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
37
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
54
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
50
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
66
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
51
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|Super AMOLED
|Размер
|6 дюймов
|6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|1080 x 2220 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|18.5:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|77.95%
|75.3%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|152.3 мм
|160.2 мм
|Ширина
|76.5 мм
|75.7 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.9 мм
|Вес
|183 грамма
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный, Фиолетовый
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 660
|Qualcomm Snapdragon 450
|Макс. частота
|2200 МГц
|1800 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (8)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|- 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|14 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 512
|Adreno 506
|Частота GPU
|850 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~217 Гфлопс
|~124 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
326
Geekbench 5 (многоядерный)
1430
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A6s +100%
115295
57703
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A6s +89%
160576
84845
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0
|Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|Experience UI
|One UI
|Размер системы из коробки
|-
|9 ГБ
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|3500 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|2:15 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:13 ч.
Время просмотра видео
17:21 ч.
Время разговора (3G)
34:18 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 МП)
|2 (16 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|- 5 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Особенности
|- Эффект "боке"
|-
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|5664 x 4248
|Апертура
|f/2
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|-
|27 мм
|Размер пикселя
|1.25 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|9
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2018 года
|Май 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.36 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A6s более удачной покупкой.
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