Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 декабря 2015 года Samsung Galaxy A7 (2016) с экраном 5.5" и чипом Exynos 7 Octa 7580, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A30, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7904 и вышел на 39 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.