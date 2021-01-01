Samsung Galaxy A7 (2017) против Galaxy A50
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 января 2017 года Samsung Galaxy A7 (2017) с экраном 5.7" и чипом Exynos 7 Octa 7880, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A50, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9610 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A7 (2017)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 17% лучшая автономность (115 vs 98 часов)
- Стабилизация изображения
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
- На 0.7" большая диагональ экрана
- Показывает на 71% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Тонкие рамки – на 11.35% выше полезная площадь экрана
- Более новая ОС: Android 11 против 8
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3600 мАч
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 9610
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
64
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
42
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
71
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
57
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
60
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|5.7 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|386 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|73.85%
|85.2%
|Особенности
|- Always-On Display
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|141.5%
|ШИМ (PWM)
|-
|119 Гц
|Время отклика
|-
|7 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|156.8 мм
|158.5 мм
|Ширина
|77.6 мм
|74.7 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.7 мм
|Вес
|186 граммов
|166 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Розовый
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7880
|Samsung Exynos 7 Octa 9610
|Макс. частота
|1900 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 8 ядер по 1.9 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
|Размер транзистора
|14 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-T830 MP3
|Mali-G72 MP3
|Частота GPU
|950 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~71 Гфлопс
|~259 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1033 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
334
Geekbench 5 (многоядерный)
1214
AnTuTu Benchmark 7
61260
Galaxy A50 +138%
146103
AnTuTu Benchmark 8
94554
Galaxy A50 +71%
161742
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|Experience UI
|One UI 3.1
|Размер системы из коробки
|-
|22 ГБ
Батарея
|Объем
|3600 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут)
|Время полной зарядки
|1:47 ч.
|1:50 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A7 (2017) +26%
15:28 ч.
12:16 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A7 (2017) +17%
18:11 ч.
15:49 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A7 (2017) +17%
28:33 ч.
24:31 ч.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|25 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|5288 x 3968
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|123°
|Количество объективов
|1 (16 МП)
|3 (25 МП + 8 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P8 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
|-
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|25 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|6024 x 4024
|Апертура
|f/1.9
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|25 мм
|Размер пикселя
|-
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
85
Качество видео
79
Итоговая оценка камеры
83
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|6
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2017 года
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Январь 2017 года
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.21 Вт/кг
|0.27 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.33 Вт/кг
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A50 более удачной покупкой.
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