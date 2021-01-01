Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 января 2017 года Samsung Galaxy A7 (2017) с экраном 5.7" и чипом Exynos 7 Octa 7880, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A50s, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9611 и вышел на 32 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.