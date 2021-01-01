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Samsung Galaxy A7 (2017) против A7 (2016)

Самсунг Галакси А7 (2017)
VS
Самсунг Галакси А7 (2016)
Samsung Galaxy A7 (2017)
Samsung Galaxy A7 (2016)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 января 2017 года Samsung Galaxy A7 (2017) с экраном 5.7" и чипом Exynos 7 Octa 7880, против 5.5-дюймового Samsung Galaxy A7 (2016), который имеет процессор Exynos 7 Octa 7580 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A7 (2017)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Современный порт USB Type-C
  • На 20% лучшая автономность (115 vs 96 часов)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Более новая ОС: Android 8 против 5.1
  • Использует более быструю память LPDDR4 1033 МГц
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 3600 против 3300 мАч
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
Причины выбрать Samsung Galaxy A7 (2016)
  • Весит на 17 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A7 (2017)
vs
Galaxy A7 (2016)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.7 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 73.85% 74.52%
Особенности - Always-On Display -
Максимальная яркость
Galaxy A7 (2017)
528 нит
Galaxy A7 (2016)
528 нит

Дизайн и корпус

Высота 156.8 мм 151.5 мм
Ширина 77.6 мм 74.1 мм
Толщина 7.9 мм 7.3 мм
Вес 186 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый Черный, Белый, Золотой, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А7 (2017) и Самсунг Галакси А7 (2016) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7880 Samsung Exynos 7 Octa 7580
Макс. частота 1900 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (8) -
Архитектура - 8 ядер по 1.9 ГГц: Cortex-A53 -
Размер транзистора 14 нанометров -
Графика Mali-T830 MP3 -
Частота GPU 950 МГц 600 МГц
FLOPS ~71 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1033 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0) Android 5.1.1
Оболочка UI Experience UI TouchWiz

Батарея

Характеристики
Объем 3600 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:47 ч. 2:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A7 (2017) +32%
15:28 ч.
Galaxy A7 (2016)
11:55 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A7 (2017) +38%
18:11 ч.
Galaxy A7 (2016)
13:08 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A7 (2017) +9%
28:33 ч.
Galaxy A7 (2016)
26:01 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A7 (2017) vs Samsung Galaxy A7 (2016)
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (16 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P8 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 2592 x 1944
Апертура f/1.9 f/1.9
Фокусное расстояние - 24 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2017 года Декабрь 2015 года
Дата начала продаж Январь 2017 года Январь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.21 Вт/кг 0.414 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.33 Вт/кг 0.547 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A7 (2017) более удачной покупкой.

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Всего проголосовало: 10

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