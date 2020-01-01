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Samsung Galaxy A7 (2018) против Huawei Honor 9X

Самсунг Галакси А7 (2018)
Samsung Galaxy A7 (2018)
VS
Хуавей Хонор 9Х
Huawei Honor 9X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 сентября 2018 года Samsung Galaxy A7 (2018) с экраном 6" и чипом Exynos 7 Octa 7885, против 6.59-дюймового Huawei Honor 9X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A7 (2018)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 32% выше максимальная яркость экрана (613 против 464 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 27.8 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Honor 9X
  • На 0.59" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3300 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Тонкие рамки – на 9.61% выше полезная площадь экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU
  • Смартфон на 10 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A7 (2018) и Huawei Honor 9X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2220 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 74.69% 84.3%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A7 (2018) +32%
613 нит
Honor 9X
464 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.8 мм 163.5 мм
Ширина 76.8 мм 77.3 мм
Толщина 7.5 мм 8.8 мм
Вес 169 граммов 196.8 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый Сапфировый Синий, Черный, Изумрудно-Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A7 (2018)
74.69%
Honor 9X +13%
84.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А7 (2018) и Хуавей Хонор 9Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7885 HiSilicon Kirin 710F
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Mali-G51 MP4
GPU-ядер 2 4
Частота GPU 770 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A7 (2018)
141835
Honor 9X +15%
162526

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0 EMUI 10
Размер системы из коробки 14 ГБ 15.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки - 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A7 (2018)
11:58 ч.
Honor 9X +7%
12:38 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A7 (2018) +25%
15:05 ч.
Honor 9X
12:02 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A7 (2018)
25:18 ч.
Honor 9X +12%
28:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A7 (2018) vs Huawei Honor 9X
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (24 МП + 8 MP + 5 MP) 2 (48 МП + 2 MP)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7", Sony IMX576 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Samsung S5K4HA (ISOCELL CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 5664 x 4248 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.78" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 6 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy A7 (2018) +4%
69 дБ
Honor 9X
66.6 дБ
Музыка
Galaxy A7 (2018)
70 дБ
Honor 9X +3%
72.3 дБ
Звонок
Galaxy A7 (2018)
79 дБ
Honor 9X +4%
81.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.335 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.425 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлеченя SIM
- Чехол
- Защитная пленка

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера и звук - выбирайте Samsung Galaxy A7 (2018), а если производительность, батарея и корпус – то Huawei Honor 9X.

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