Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A7 (2018) vs P30 Lite – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A7 (2018) против Huawei P30 Lite

Самсунг Галакси А7 (2018)
VS
Хуавей П30 Лайт
Samsung Galaxy A7 (2018)
Huawei P30 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 сентября 2018 года Samsung Galaxy A7 (2018) с экраном 6" и чипом Exynos 7 Octa 7885, против 6.15-дюймового Huawei P30 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A7 (2018)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (600 против 495 нит)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Huawei P30 Lite
  • Показывает на 51% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Тонкие рамки – на 9.51% выше полезная площадь экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 710
  • Смартфон на 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A7 (2018)
vs
P30 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6 дюймов 6.15 дюймов
Разрешение 1080 x 2220 пикселей 1080 x 2312 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.2:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 74.69% 84.2%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.7% 99.4%
ШИМ (PWM) 240 Гц Не обнаружено
Время отклика 4.4 мс 42.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 820:1
Максимальная яркость
Galaxy A7 (2018) +21%
600 нит
P30 Lite
495 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 159.8 мм 152.9 мм
Ширина 76.8 мм 72.7 мм
Толщина 7.5 мм 7.43 мм
Вес 169 граммов 159 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A7 (2018)
74.69%
P30 Lite +13%
84.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А7 (2018) и Хуавей П30 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7885 HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Mali-G51
Частота GPU 770 МГц 1000 МГц
FLOPS ~29 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A7 (2018)
121913
P30 Lite +14%
138877
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A7 (2018)
92883
P30 Lite +51%
140008
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0 EMUI 10.0
Размер системы из коробки 14 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 3340 мАч
Мощность зарядки - 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, SuperCharge (63% за 60 минут)
Время полной зарядки 2:10 ч. 1:55 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A7 (2018)
11:58 ч.
P30 Lite +25%
14:45 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A7 (2018) +14%
15:05 ч.
P30 Lite
13:23 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A7 (2018)
25:18 ч.
P30 Lite +13%
28:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A7 (2018) vs Huawei P30 Lite
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 5288 x 3968 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (24 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (24 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7", Sony IMX576 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Samsung S5K4HA (ISOCELL CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 5664 x 4248 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.78" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 6 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A7 (2018)
85.5 дБ
P30 Lite +4%
88.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года Март 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.335 Вт/кг 1.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.425 Вт/кг 1.19 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность, камера и корпус - выбирайте Huawei P30 Lite, а если дисплей и звук – то Samsung Galaxy A7 (2018).

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
2 (50%)
2 (50%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A7 (2018) vs Xiaomi Redmi Note 7
2. Samsung Galaxy A7 (2018) vs Samsung Galaxy A51
3. Samsung Galaxy A7 (2018) vs Samsung Galaxy A20
4. Samsung Galaxy A7 (2018) vs Samsung Galaxy A70
5. Samsung Galaxy A7 (2018) vs Samsung Galaxy A71
6. Huawei P30 Lite vs Samsung Galaxy A50
7. Huawei P30 Lite vs Xiaomi Mi A3
8. Huawei P30 Lite vs Xiaomi Mi 9 Lite
9. Huawei P30 Lite vs Samsung Galaxy A51
10. Huawei P30 Lite vs Huawei P30 Pro

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях