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Samsung Galaxy A7 (2018) против Huawei P40 Lite

Самсунг Галакси А7 (2018)
Samsung Galaxy A7 (2018)
VS
Хуавей П40 Лайт
Huawei P40 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 сентября 2018 года Samsung Galaxy A7 (2018) с экраном 6" и чипом Exynos 7 Octa 7885, против 6.4-дюймового Huawei P40 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810 и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A7 (2018)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (613 против 520 нит)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 14 граммов меньше
Причины выбрать Huawei P40 Lite
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3300 мАч
  • На 30% лучшая автономность (121 vs 93 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 40 Ватт
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Более энергоэффективный CPU
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Тонкие рамки – на 8.81% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A7 (2018) и Huawei P40 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2220 пикселей 1080 x 2310 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.2:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 74.69% 83.5%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A7 (2018) +18%
613 нит
P40 Lite
520 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.8 мм 159.2 мм
Ширина 76.8 мм 76.3 мм
Толщина 7.5 мм 8.7 мм
Вес 169 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый Полночный черный, Ярко зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A7 (2018)
74.69%
P40 Lite +12%
83.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А7 (2018) и Хуавей П40 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7885 HiSilicon Kirin 810
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2270 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Mali-G52 MP6
GPU-ядер 2 6
Частота GPU 770 МГц 820 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A7 (2018)
141835
P40 Lite +130%
325961

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI One UI 2.0 EMUI 10
Размер системы из коробки 14 ГБ 14.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки - 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 1:10 ч.
Быстрая зарядка Нет Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A7 (2018)
11:58 ч.
P40 Lite +56%
18:04 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A7 (2018)
15:05 ч.
P40 Lite +4%
15:58 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A7 (2018)
25:18 ч.
P40 Lite +32%
33:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A7 (2018) vs Huawei P40 Lite
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (24 МП + 8 MP + 5 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7", Sony IMX576 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Samsung S5K4HA (ISOCELL CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 5664 x 4248 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.78" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 6 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy A7 (2018)
69 дБ
P40 Lite
н/д
Музыка
Galaxy A7 (2018)
70 дБ
P40 Lite
н/д
Звонок
Galaxy A7 (2018)
79 дБ
P40 Lite
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.335 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.425 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Lite более удачной покупкой.

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