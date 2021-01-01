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Samsung Galaxy A7 (2018) против A7 (2016)

Самсунг Галакси А7 (2018)
VS
Самсунг Галакси А7 (2016)
Samsung Galaxy A7 (2018)
Samsung Galaxy A7 (2016)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 сентября 2018 года Samsung Galaxy A7 (2018) с экраном 6" и чипом Exynos 7 Octa 7885, против 5.5-дюймового Samsung Galaxy A7 (2016), который имеет процессор Exynos 7 Octa 7580 и вышел на 34 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A7 (2018)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 5.1
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4 1333 МГц
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (600 против 528 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 2 года и 10 месяцев новее
Причины выбрать Samsung Galaxy A7 (2016)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Стабилизация изображения

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A7 (2018)
vs
Galaxy A7 (2016)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2220 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 16:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 74.69% 74.52%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.7% -
ШИМ (PWM) 240 Гц -
Время отклика 4.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A7 (2018) +14%
600 нит
Galaxy A7 (2016)
528 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.8 мм 151.5 мм
Ширина 76.8 мм 74.1 мм
Толщина 7.5 мм 7.3 мм
Вес 169 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый Черный, Белый, Золотой, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А7 (2018) и Самсунг Галакси А7 (2016) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7885 Samsung Exynos 7 Octa 7580
Макс. частота 2200 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) -
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 -
Размер транзистора 14 нанометров -
Графика Mali-G71 MP2 -
Частота GPU 770 МГц 600 МГц
FLOPS ~29 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A7 (2018) +246%
121913
Galaxy A7 (2016)
35256
AnTuTu Benchmark 8
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 5.1.1
Оболочка UI One UI 2.0 TouchWiz
Размер системы из коробки 14 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки - 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A7 (2018)
11:58 ч.
Galaxy A7 (2016)
11:55 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A7 (2018) +15%
15:05 ч.
Galaxy A7 (2016)
13:08 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A7 (2018)
25:18 ч.
Galaxy A7 (2016) +3%
26:01 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A7 (2018) vs Samsung Galaxy A7 (2016)
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (24 МП + 8 МП + 5 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7", Sony IMX576 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Samsung S5K4HA (ISOCELL CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 5 мегапикселей
Разрешение фото 5664 x 4248 2592 x 1944
Апертура f/2.0 f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.78" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года Декабрь 2015 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Январь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.335 Вт/кг 0.414 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.425 Вт/кг 0.547 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A7 (2018) более удачной покупкой.

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