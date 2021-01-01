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Samsung Galaxy A7 (2018) против A7 (2017)

Самсунг Галакси А7 (2018)
VS
Самсунг Галакси А7 (2017)
Samsung Galaxy A7 (2018)
Samsung Galaxy A7 (2017)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 сентября 2018 года Samsung Galaxy A7 (2018) с экраном 6" и чипом Exynos 7 Octa 7885, против 5.7-дюймового Samsung Galaxy A7 (2017), который имеет процессор Exynos 7 Octa 7880 и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A7 (2018)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 8
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (600 против 528 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 17 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A7 (2017)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Современный порт USB Type-C
  • На 24% лучшая автономность (115 vs 93 часов)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 3600 против 3300 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A7 (2018)
vs
Galaxy A7 (2017)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2220 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 16:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 386 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 74.69% 73.85%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.7% -
ШИМ (PWM) 240 Гц -
Время отклика 4.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A7 (2018) +14%
600 нит
Galaxy A7 (2017)
528 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.8 мм 156.8 мм
Ширина 76.8 мм 77.6 мм
Толщина 7.5 мм 7.9 мм
Вес 169 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый Синий, Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А7 (2018) и Самсунг Галакси А7 (2017) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7885 Samsung Exynos 7 Octa 7880
Макс. частота 2200 МГц 1900 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 8 ядер по 1.9 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Mali-T830 MP3
Частота GPU 770 МГц 950 МГц
FLOPS ~29 Гфлопс ~71 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц 1033 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI One UI 2.0 Experience UI
Размер системы из коробки 14 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 3600 мАч
Мощность зарядки - 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 2:10 ч. 1:47 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A7 (2018)
11:58 ч.
Galaxy A7 (2017) +32%
15:28 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A7 (2018)
15:05 ч.
Galaxy A7 (2017) +20%
18:11 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A7 (2018)
25:18 ч.
Galaxy A7 (2017) +13%
28:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A7 (2018) vs Samsung Galaxy A7 (2017)
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (24 МП + 8 МП + 5 МП) 1 (16 МП)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7", Sony IMX576 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P8 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Samsung S5K4HA (ISOCELL CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 5664 x 4248 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.78" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A7 (2018) +6%
85.5 дБ
Galaxy A7 (2017)
81 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года Январь 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Январь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.335 Вт/кг 0.21 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.425 Вт/кг 1.33 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A7 (2018) более удачной покупкой.

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