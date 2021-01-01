Samsung Galaxy A7 (2018) против A7 (2017)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 сентября 2018 года Samsung Galaxy A7 (2018) с экраном 6" и чипом Exynos 7 Octa 7885, против 5.7-дюймового Samsung Galaxy A7 (2017), который имеет процессор Exynos 7 Octa 7880 и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A7 (2018)
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Более новая ОС: Android 10 против 8
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- На 14% выше максимальная яркость экрана (600 против 528 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 17 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A7 (2017)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Современный порт USB Type-C
- На 24% лучшая автономность (115 vs 93 часов)
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Стабилизация изображения
- Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 3600 против 3300 мАч
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6 дюймов
|5.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2220 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|16:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|386 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|74.69%
|73.85%
|Особенности
|- Always-On Display
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|98.7%
|-
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|-
|Время отклика
|4.4 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|159.8 мм
|156.8 мм
|Ширина
|76.8 мм
|77.6 мм
|Толщина
|7.5 мм
|7.9 мм
|Вес
|169 граммов
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Розовый
|Синий, Черный, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7885
|Samsung Exynos 7 Octa 7880
|Макс. частота
|2200 МГц
|1900 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (8)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
|- 8 ядер по 1.9 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|14 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP2
|Mali-T830 MP3
|Частота GPU
|770 МГц
|950 МГц
|FLOPS
|~29 Гфлопс
|~71 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1333 МГц
|1033 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy A7 (2018) +120%
1572
713
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy A7 (2018) +27%
4396
3465
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A7 (2018) +99%
121913
61260
AnTuTu Benchmark 8
92883
Galaxy A7 (2017) +2%
94554
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|Experience UI
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|3600 мАч
|Мощность зарядки
|-
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|1:47 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:58 ч.
Galaxy A7 (2017) +32%
15:28 ч.
Время просмотра видео
15:05 ч.
Galaxy A7 (2017) +20%
18:11 ч.
Время разговора (3G)
25:18 ч.
Galaxy A7 (2017) +13%
28:33 ч.
Камеры
|Матрица
|24 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|5288 x 3968
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (24 МП + 8 МП + 5 МП)
|1 (16 МП)
|Основной объектив
|- 24 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.7", Sony IMX576 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P8 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Samsung S5K4HA (ISOCELL CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|-
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|5664 x 4248
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.78"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|6
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Январь 2017 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Январь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.335 Вт/кг
|0.21 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.425 Вт/кг
|1.33 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A7 (2018) более удачной покупкой.
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