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Samsung Galaxy A70 против Huawei Honor 20

Самсунг Галакси А70
Samsung Galaxy A70
VS
Хуавей Хонор 20
Huawei Honor 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 марта 2019 года Samsung Galaxy A70 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.26-дюймового Huawei Honor 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A70
  • Комплектуется на 750 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3750 мАч
  • На 16% лучшая автономность (103 vs 89 часов)
  • На 34% выше максимальная яркость экрана (616 против 458 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.44" большая диагональ экрана
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor 20
  • Показывает на 86% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (691 и 481 баллов)
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A70 и Huawei Honor 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86% 84.2%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A70 +34%
616 нит
Honor 20
458 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 164.3 мм 154.25 мм
Ширина 76.7 мм 74 мм
Толщина 7.9 мм 7.9 мм
Вес 183 грамма 174 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A70 +2%
86%
Honor 20
84.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А70 и Хуавей Хонор 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675 HiSilicon Kirin 980
Архитектура 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460 Gold), 6 ядер по 1.7 ГГц (Kryo 460 Silver) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 612 Mali-G76 MP10
GPU-ядер - 10
Частота GPU - 750 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A70
481
Honor 20 +44%
691
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A70
956
Honor 20 +151%
2399
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A70
204404
Honor 20 +86%
379342

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0 Magic 3.1
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A70
13:24 ч.
Honor 20
13:25 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A70 +23%
17:35 ч.
Honor 20
14:14 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A70 +16%
37:50 ч.
Honor 20
32:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A70 vs Huawei Honor 20
Основная камера
Матрица 32 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 6500 x 4920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 117°
Количество объективов 3 (32 МП + 8 MP + 5 MP) 4 (48 МП + 16 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 32 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy A70
69.3 дБ
Honor 20
69.1 дБ
Музыка
Galaxy A70
70.3 дБ
Honor 20 +4%
73.3 дБ
Звонок
Galaxy A70
82.3 дБ
Honor 20 +7%
87.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2019 года Май 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.35 Вт/кг 0.84 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг 1.29 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Переходник Type-C – 3,5 мм для наушников

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Huawei Honor 20, а если дисплей, батарея и звук – то Samsung Galaxy A70.

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