Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 марта 2019 года Samsung Galaxy A70 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.26-дюймового Huawei Nova 5i Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.