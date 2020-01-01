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Samsung Galaxy A70 против Huawei Nova 5i Pro

Самсунг Галакси А70
Samsung Galaxy A70
VS
Хуавей Нова 5i Про
Huawei Nova 5i Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 марта 2019 года Samsung Galaxy A70 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.26-дюймового Huawei Nova 5i Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A70
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (616 против 454 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.44" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Huawei Nova 5i Pro
  • Показывает на 50% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (610 и 481 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A70 и Huawei Nova 5i Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86% 83.4%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A70 +36%
616 нит
Nova 5i Pro
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 164.3 мм 156.1 мм
Ширина 76.7 мм 73.9 мм
Толщина 7.9 мм 8.3 мм
Вес 183 грамма 178 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Синий, Зеленый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A70 +3%
86%
Nova 5i Pro
83.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А70 и Хуавей Нова 5i Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675 HiSilicon Kirin 810
Архитектура 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460 Gold), 6 ядер по 1.7 ГГц (Kryo 460 Silver) 2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex A76), 6 ядер по 1.88 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2270 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 612 Mali-G52 MP6
GPU-ядер - 6
Частота GPU - 820 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A70
481
Nova 5i Pro +27%
610
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A70
956
Nova 5i Pro +105%
1958
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A70
204404
Nova 5i Pro +50%
306634

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI One UI 2.0 EMUI 9.1

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 30 минут) Да (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A70
13:24 ч.
Nova 5i Pro
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A70
17:35 ч.
Nova 5i Pro
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A70
37:50 ч.
Nova 5i Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A70 vs Huawei Nova 5i Pro
Основная камера
Матрица 32 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 6500 x 4920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 113°
Количество объективов 3 (32 МП + 8 MP + 5 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 32 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 12 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy A70
69.3 дБ
Nova 5i Pro
н/д
Музыка
Galaxy A70
70.3 дБ
Nova 5i Pro
н/д
Звонок
Galaxy A70
82.3 дБ
Nova 5i Pro
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2019 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.35 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и камера - выбирайте Huawei Nova 5i Pro, а если дисплей, программное обеспечение и звук – то Samsung Galaxy A70.

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