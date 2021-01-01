Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 марта 2019 года Samsung Galaxy A70 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.67-дюймового Huawei Nova 8i, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 28 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.