Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A70 vs Galaxy A10 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A70 против Galaxy A10

Самсунг Галакси А70
VS
Самсунг Галакси А10
Samsung Galaxy A70
Samsung Galaxy A10

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 28 марта 2019 года Samsung Galaxy A70 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy A10, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A70
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 2 ГБ
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1100 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3400 мАч
  • На 45% выше плотность пикселей (393 vs 271 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 43% выше максимальная яркость экрана (603 против 422 нит)
  • Быстрая зарядка мощностью 25 Ватт
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
Причины выбрать Samsung Galaxy A10
  • Весит на 15 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A70
vs
Galaxy A10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86% 81.6%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 90%
ШИМ (PWM) - 77 Гц
Время отклика - 22 мс
Контрастность - 2050:1
Максимальная яркость
Galaxy A70 +43%
603 нит
Galaxy A10
422 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 155.6 мм
Ширина 76.7 мм 75.6 мм
Толщина 7.9 мм 7.9 мм
Вес 183 грамма 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A70 +5%
86%
Galaxy A10
81.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А70 и Самсунг Галакси А10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675 Samsung Exynos 7 Octa 7884
Макс. частота 2000 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 11 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 612 Mali-G71 MP2
Частота GPU 700-750 МГц 850 МГц
FLOPS ~328.2 Гфлопс ~64 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A70 +99%
474
Galaxy A10
238
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A70 +10%
936
Galaxy A10
848
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A70 +101%
169399
Galaxy A10
84093
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A70 +102%
216515
Galaxy A10
106933
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 3.1 One UI 2.0
Размер системы из коробки - 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A70
13:24 ч.
Galaxy A10
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A70
17:35 ч.
Galaxy A10
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A70
37:50 ч.
Galaxy A10
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A70 vs Samsung Galaxy A10
Основная камера
Матрица 32 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 6500 x 4920 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (32 МП + 8 МП + 5 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 32 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 5 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 2560 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A70
81.7 дБ
Galaxy A10 +5%
86.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.35 Вт/кг 0.321 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг 1.09 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A70 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
3 (100%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A50 vs Galaxy A70
2. Xiaomi Redmi Note 8 Pro vs Samsung Galaxy A70
3. Xiaomi Redmi Note 9S vs Samsung Galaxy A70
4. Samsung Galaxy A71 vs Galaxy A70
5. Xiaomi Redmi Note 9 vs Samsung Galaxy A70
6. Samsung Galaxy S10e vs Galaxy A10
7. Samsung Galaxy A51 vs Galaxy A10
8. Samsung Galaxy A20 vs Galaxy A10
9. Samsung Galaxy A40 vs Galaxy A10
10. Xiaomi Redmi 8A vs Samsung Galaxy A10

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях