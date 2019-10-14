Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 марта 2019 года Samsung Galaxy A70 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A50, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9610 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.