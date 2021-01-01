Samsung Galaxy A70 против A7 (2016)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 марта 2019 года Samsung Galaxy A70 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 5.5-дюймового Samsung Galaxy A7 (2016), который имеет процессор Exynos 7 Octa 7580 и вышел на 40 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A70
- На 1.2" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1200 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3300 мАч
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- На 7% лучшая автономность (103 vs 96 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Тонкие рамки – на 11.48% выше полезная площадь экрана
- Более новая ОС: Android 11 против 5.1
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
- Возможность записи 4K-видео
Причины выбрать Samsung Galaxy A7 (2016)
- Стабилизация изображения
- Весит на 14 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
58
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
59
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
65
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|16:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|86%
|74.52%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|164.3 мм
|151.5 мм
|Ширина
|76.7 мм
|74.1 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.3 мм
|Вес
|183 грамма
|169 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Черный, Белый, Золотой, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 675
|Samsung Exynos 7 Octa 7580
|Макс. частота
|2000 МГц
|1600 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|-
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
|-
|Размер транзистора
|11 нанометров
|-
|Графика
|Adreno 612
|-
|Частота GPU
|700-750 МГц
|600 МГц
|FLOPS
|~328.2 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|16 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 128 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
474
Geekbench 5 (многоядерный)
936
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A70 +380%
169399
35256
AnTuTu Benchmark 8
216515
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
|Android 5.1.1
|Оболочка UI
|One UI 3.1
|TouchWiz
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|3300 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 30 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|2:30 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A70 +15%
13:24 ч.
11:55 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A70 +33%
17:35 ч.
13:08 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A70 +44%
37:50 ч.
26:01 ч.
Камеры
|Матрица
|32 мегапикселя
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|6500 x 4920
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|3 (32 МП + 8 МП + 5 МП)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 32 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.0
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|-
|24 мм
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|12
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2019 года
|Декабрь 2015 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Январь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.35 Вт/кг
|0.414 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.48 Вт/кг
|0.547 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A70 более удачной покупкой.
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