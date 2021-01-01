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Samsung Galaxy A70s против Google Pixel 5a 5G

Самсунг Галакси А70с
VS
Гугл Пиксель 5a 5G
Samsung Galaxy A70s
Google Pixel 5a 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 сентября 2019 года Samsung Galaxy A70s с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.34-дюймового Google Pixel 5a 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 23 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A70s
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.36" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Google Pixel 5a 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 18% лучшая автономность (122 vs 103 часов)
  • На 42% выше максимальная яркость экрана (854 против 603 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 765G
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A70s
vs
Pixel 5a 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.34 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 413 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 86% 85%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Galaxy A70s
603 нит
Pixel 5a 5G +42%
854 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 156.2 мм
Ширина 76.7 мм 73.2 мм
Толщина 7.9 мм 8.8 мм
Вес 183 грамма 183 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Красный, Белый, Черный Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A70s +1%
86%
Pixel 5a 5G
85%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А70с и Гугл Пиксель 5a 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675 Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 11 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 612 Adreno 620
Частота GPU 700-750 МГц 750 МГц
FLOPS ~328.2 Гфлопс ~700 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A70s
479
Pixel 5a 5G +35%
645
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A70s
937
Pixel 5a 5G +108%
1949
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A70s
178497
Pixel 5a 5G +112%
379048
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI One UI 3.1 Stock Android

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4680 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 30 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A70s
13:24 ч.
Pixel 5a 5G +38%
18:27 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A70s
17:35 ч.
Pixel 5a 5G +23%
21:32 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A70s +15%
37:50 ч.
Pixel 5a 5G
32:57 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A70s vs Google Pixel 5a 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4290 x 2800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 15
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A70s
81.7 дБ
Pixel 5a 5G
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Август 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.949 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.475 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 5a 5G более удачной покупкой.

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