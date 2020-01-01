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Samsung Galaxy A70s против Huawei Nova 7 SE

Самсунг Галакси А70с
Samsung Galaxy A70s
VS
Хуавей Нова 7 SE
Huawei Nova 7 SE

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 сентября 2019 года Samsung Galaxy A70s с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.5-дюймового Huawei Nova 7 SE, который имеет процессор HiSilicon Kirin 820 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A70s
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (616 против 454 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Huawei Nova 7 SE
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Более энергоэффективный CPU
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Функция реверсивной зарядки
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • На 32% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (636 и 481 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A70s и Huawei Nova 7 SE

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86% 83.8%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A70s +36%
616 нит
Nova 7 SE
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 164.3 мм 162.3 мм
Ширина 76.7 мм 75 мм
Толщина 7.9 мм 8.6 мм
Вес 183 грамма 189 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Красный, Белый, Черный Черный, Синий, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A70s +3%
86%
Nova 7 SE
83.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А70с и Хуавей Нова 7 SE в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675 HiSilicon Kirin 820
Архитектура 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 460) 1 ядро по 2.36 ГГц (Cortex-A56), 3 ядра по 2.22 ГГц (Cortex-A56), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 612 Mali-G57 MP6
GPU-ядер - 6
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A70s
481
Nova 7 SE +32%
636
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A70s
948
Nova 7 SE +157%
2439
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A70s
173240
Nova 7 SE +118%
377435

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI One UI 2.0 EMUI 10.1

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 0:50 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 30 минут) Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A70s
13:24 ч.
Nova 7 SE
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A70s
17:35 ч.
Nova 7 SE
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A70s
37:50 ч.
Nova 7 SE
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A70s vs Huawei Nova 7 SE
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (64 МП + 8 MP + 5 MP) 4 (64 МП + 2 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy A70s
69.3 дБ
Nova 7 SE
н/д
Музыка
Galaxy A70s
70.3 дБ
Nova 7 SE
н/д
Звонок
Galaxy A70s
82.3 дБ
Nova 7 SE
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.949 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.475 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и коммуникации - выбирайте Huawei Nova 7 SE, а если звук – то Samsung Galaxy A70s.

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