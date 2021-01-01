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Samsung Galaxy A70s против Meizu 18

Самсунг Галакси А70с
VS
Мейзу 18
Samsung Galaxy A70s
Meizu 18

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 сентября 2019 года Samsung Galaxy A70s с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.2-дюймового Meizu 18, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A70s
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Meizu 18
  • Показывает в 4.2 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 43% выше плотность пикселей (563 vs 393 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888 5G
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Стерео динамики
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (710 против 609 нит)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.5 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A70s
vs
Meizu 18

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 563 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86% 88.9%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- DC Dimming
Максимальная яркость
Galaxy A70s
609 нит
Meizu 18 +17%
710 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 152.4 мм
Ширина 76.7 мм 69.2 мм
Толщина 7.9 мм 8.2 мм
Вес 183 грамма 162 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Красный, Белый, Черный Синий, Белый, Аврора
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A70s
86%
Meizu 18 +3%
88.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А70с и Мейзу 18 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675 Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 2000 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 11 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 612 Adreno 660
Частота GPU 700-750 МГц 840 МГц
FLOPS ~328.2 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A70s
482
Meizu 18 +138%
1146
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A70s
956
Meizu 18 +283%
3662
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A70s
173037
Meizu 18
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A70s
167440
Meizu 18 +322%
706132

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 Flyme 9

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 36 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 30 минут) Да (40% за 15 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 0:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A70s
13:24 ч.
Meizu 18
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A70s
17:35 ч.
Meizu 18
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A70s
37:50 ч.
Meizu 18
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A70s vs Meizu 18
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° 122°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 79 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 20 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 5963 x 3354
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A70s
81.7 дБ
Meizu 18
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года Март 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.949 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.475 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Meizu 18 более удачной покупкой.

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