Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 апреля 2020 года Samsung Galaxy A71 5G с экраном 6.7" и чипом Exynos 980, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.