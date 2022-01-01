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Samsung Galaxy A71 5G против A33 5G

Самсунг Галакси А71 5G
VS
Самсунг Галакси А33 5G
Samsung Galaxy A71 5G
Samsung Galaxy A33 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 апреля 2020 года Samsung Galaxy A71 5G с экраном 6.7" и чипом Exynos 980, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A33 5G, который имеет процессор Exynos 1280 и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A71 5G
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy A33 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Показывает на 42% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Смартфон на 2 года новее
  • Стерео динамики
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A71 5G
vs
Galaxy A33 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1000 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.3% 83.7%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.3%
ШИМ (PWM) - 366 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A71 5G
н/д
Galaxy A33 5G
727 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.5 мм 159.7 мм
Ширина 75.5 мм 74 мм
Толщина 8.1 мм 8.1 мм
Вес 185 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Серебристый Черный, Белый, Синий, Персиковый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A71 5G +5%
88.3%
Galaxy A33 5G
83.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А71 5G и Самсунг Галакси А33 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 980 Samsung Exynos 1280
Макс. частота 2200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A77		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 8 нанометров 5 нанометров
Графика Mali G76 MP5 Mali-G68
Частота GPU 728 МГц 1000 МГц
FLOPS ~576 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A71 5G
274304
Galaxy A33 5G +42%
388832
CPU 83628 102701
GPU 74852 109820
Memory 48639 71863
UX 68686 107363
Total score 274304 388832
3DMark Wild Life Performance
Stability - 98%
Graphics test - 13 FPS
Graphics score - 2258
PCMark 3.0 score - 10769
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI One UI 4.1 One UI 4.1
Размер системы из коробки - 26 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:26 ч.
Просмотр видео - 15:03 ч.
Игры - 05:57 ч.
Режим ожидания - 105 ч.
Общая автономность
Galaxy A71 5G
н/д
Galaxy A33 5G
32:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A71 5G vs Samsung Galaxy A33 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A71 5G от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy A33 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4160 x 3120
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A71 5G
н/д
Galaxy A33 5G
88.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года Март 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.24 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.53 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A33 5G более удачной покупкой.

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