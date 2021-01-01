Samsung Galaxy A71 против Huawei Mate 20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 декабря 2019 года Samsung Galaxy A71 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6.53-дюймового Huawei Mate 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A71
- На 11% лучшая автономность (102 vs 92 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Huawei Mate 20
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Показывает на 54% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 51% выше максимальная яркость экрана (767 против 508 нит)
- Стерео динамики
- На 19% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 642 и 540 баллов
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
53
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
81
82
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
67
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.7 дюймов
|6.53 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2244 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|18.7:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|381 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|87.2%
|88%
|Особенности
|- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|98.2%
|97.4%
|ШИМ (PWM)
|247 Гц
|14880 Гц
|Время отклика
|3.8 мс
|16.6 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|2172:1
Дизайн и корпус
|Высота
|163.6 мм
|158.2 мм
|Ширина
|76 мм
|77.2 мм
|Толщина
|7.7 мм
|8.3 мм
|Вес
|179 граммов
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP53
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Серебристый, Розовый
|Сумеречный, Полуночный синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 730
|HiSilicon Kirin 980
|Макс. частота
|2200 МГц
|2600 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|8 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Mali G76 MP10
|Частота GPU
|500 МГц
|720 МГц
|FLOPS
|~386 Гфлопс
|~691 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
540
Mate 20 +19%
642
Geekbench 5 (многоядерный)
1723
Mate 20 +29%
2218
AnTuTu Benchmark 7
204061
Mate 20 +33%
272049
AnTuTu Benchmark 8
242124
Mate 20 +54%
374032
Таблица смартфонов в AnTuTu 8 (#290 и #149)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10 (С обновлением до Android 11.0)
|Android 9 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 3.1
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|23.8 ГБ
|14.9 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 35 минут)
|Да, SuperCharge 2.0 (58% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|1:25 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:18 ч.
Mate 20 +47%
19:42 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A71 +22%
17:48 ч.
14:38 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A71 +33%
30:02 ч.
22:50 ч.
Рейтинг телефонов по автономности (#101 и #83)
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
|3 (12 МП + 8 МП + 16 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.3" (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy A71 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.2
|f/2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
89
Качество видео
74
Итоговая оценка камеры
84
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|-
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|12
|21
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2020 года
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.51 Вт/кг
|0.44 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.56 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и корпус - выбирайте Huawei Mate 20, а если программное обеспечение и автономность – то Samsung Galaxy A71.
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