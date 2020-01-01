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Samsung Galaxy A71 против LG V20

Самсунг Галакси А71
Samsung Galaxy A71
VS
Лджи V20
LG V20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 декабря 2019 года Samsung Galaxy A71 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 5.7-дюймового LG V20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 820 и вышел на 40 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A71
  • На 1" большая диагональ экрана
  • На 50% лучшая автономность (102 vs 68 часов)
  • Комплектуется на 1300 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3200 мАч
  • Тонкие рамки – на 15.16% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Смартфон на 3 года и 4 месяца новее
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать LG V20
  • На 31% выше плотность пикселей (515 vs 393 PPI)
  • Стабилизация изображения
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (639 против 520 нит)
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A71 и LG V20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 20:9 16:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 515 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 72.04%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A71
520 нит
LG V20 +23%
639 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.6 мм 159.5 мм
Ширина 76 мм 78.1 мм
Толщина 7.7 мм 7.6 мм
Вес 179 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость Нет Да
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Серебристый, Розовый Розовый, Серебристый, Титановый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A71 +21%
87.2%
LG V20
72.04%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А71 и Лджи V20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730 Qualcomm Snapdragon 820
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470) 2 ядра по 2.15 ГГц (Kryo), 2 ядра по 1.6 ГГц (Kryo)
CPU ядер 8 4
Частота 2200 МГц 2150 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 530
Частота GPU - 624 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 2 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A71
545
LG V20
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A71
1724
LG V20
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A71
255456
LG V20
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI 2.5 LG UX 5
Размер системы из коробки 23.8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3200 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:26 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A71 +79%
13:18 ч.
LG V20
7:35 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A71 +117%
17:48 ч.
LG V20
8:04 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A71 +54%
30:02 ч.
LG V20
19:48 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A71 vs LG V20
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (64 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP) 2 (16 МП + 8 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 29 мм
- Размер пикселя: 1.132 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX298 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A71 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 5 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 2592 x 1944
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Galaxy A71
89
LG V20
н/д
Качества видео
Galaxy A71
74
LG V20
н/д
Итоговая оценка камеры
Galaxy A71
84
LG V20
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy A71
н/д
LG V20
68 дБ
Музыка
Galaxy A71
н/д
LG V20
68 дБ
Звонок
Galaxy A71
н/д
LG V20
80 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2019 года Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.51 Вт/кг 0.824 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.56 Вт/кг 0.892 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Hi-Fi наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A71 более удачной покупкой.

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