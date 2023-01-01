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Samsung Galaxy A71 против Motorola Edge (2022)

Самсунг Галакси А71
VS
Моторола Эдж (2022)
Samsung Galaxy A71
Motorola Edge (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 декабря 2019 года Samsung Galaxy A71 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6.6-дюймового Motorola Edge (2022), который имеет процессор MediaTek Dimensity 1050 и вышел на 33 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A71
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Motorola Edge (2022)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Показывает на 75% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 2 года и 9 месяцев новее
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Стерео динамики
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A71
vs
Edge (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1000 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 88.1%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.2% -
ШИМ (PWM) 247 Гц -
Время отклика 3.8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A71
513 нит
Edge (2022)
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 160.86 мм
Ширина 76 мм 74.24 мм
Толщина 7.7 мм 7.99 мм
Вес 179 граммов 170 граммов
Водонепроницаемость Нет IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Серебристый, Розовый Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A71
87.2%
Edge (2022) +1%
88.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А71 и Моторола Эдж (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730 MediaTek Dimensity 1050
Макс. частота 2200 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 8 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G610 MC3
Частота GPU 500 МГц 1000 МГц
FLOPS ~386 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A71
541
Edge (2022) +38%
749
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A71
1721
Edge (2022) +24%
2127
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A71
298573
Edge (2022) +75%
522887
CPU 86200 137500
GPU 90800 159729
Memory 47735 96303
UX 75500 129591
Total score 298573 522887
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A71
740
Edge (2022) +239%
2506
Пиковая температура корпуса 37.5 °C -
Stability 97% 97%
Graphics test 4 FPS 15 FPS
Graphics score 740 2506
PCMark 3.0
Galaxy A71
7708
Edge (2022) +62%
12525
Web score 5547 11399
Video editing 5841 7138
Photo editing 14060 25422
Data manipulation 6693 9341
Writing score 8941 16103
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 -
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 13) Android 12
Оболочка UI One UI 5.0 -
Размер системы из коробки 23.8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:22 ч. 1:10 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:32 ч. -
Просмотр видео 14:49 ч. -
Игры 04:45 ч. -
Режим ожидания 109 ч. -
Общая автономность
Galaxy A71
32:03 ч.
Edge (2022)
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A71 vs Motorola Edge (2022)
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 13 МП
- Апертура: f/1.5
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A71 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм 0.7 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 19
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A71
85.2 дБ
Edge (2022)
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2019 года Август 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.51 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.56 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Edge (2022) более удачной покупкой.

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