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Samsung Galaxy A71 против OnePlus 7

Самсунг Галакси А71
Samsung Galaxy A71
VS
Ванплас 7
OnePlus 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 декабря 2019 года Samsung Galaxy A71 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6.41-дюймового OnePlus 7, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A71
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3700 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать OnePlus 7
  • Показывает на 79% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стабилизация изображения
  • Стерео динамики
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (643 против 520 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (729 и 545 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A71 и OnePlus 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.41 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 85.5%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A71
520 нит
OnePlus 7 +24%
643 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.6 мм 157.7 мм
Ширина 76 мм 74.8 мм
Толщина 7.7 мм 8.2 мм
Вес 179 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Серебристый, Розовый Красный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A71 +2%
87.2%
OnePlus 7
85.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А71 и Ванплас 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730 Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470) 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2840 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 640
Частота GPU - 585 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A71
545
OnePlus 7 +34%
729
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A71
1724
OnePlus 7 +57%
2699
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A71
255456
OnePlus 7 +79%
457163

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.5 OxygenOS 10.0.5
Размер системы из коробки 23.8 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3700 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да, Warp Charge (48% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A71
13:18 ч.
OnePlus 7 +2%
13:45 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A71
17:48 ч.
OnePlus 7 +12%
19:54 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A71 +20%
30:02 ч.
OnePlus 7
25:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A71 vs OnePlus 7
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический
Вспышка LED -
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (64 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP) 2 (48 МП + 5 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A71 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 16

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Galaxy A71
н/д
OnePlus 7
68 дБ
Музыка
Galaxy A71
н/д
OnePlus 7
73 дБ
Звонок
Galaxy A71
н/д
OnePlus 7
82 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2019 года Май 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.51 Вт/кг 1.166 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.56 Вт/кг 1.382 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Письмо приветствия

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение OnePlus 7. У него лучшие производительность и звук.

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1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3

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