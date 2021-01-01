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Samsung Galaxy A71 против OnePlus Nord N10

Самсунг Галакси А71
Samsung Galaxy A71
VS
Ванплас Норд N10
OnePlus Nord N10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 декабря 2019 года Samsung Galaxy A71 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6.49-дюймового OnePlus Nord N10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 690 5G и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A71
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (505 против 440 нит)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать OnePlus Nord N10
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 608 и 538 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A71
vs
Nord N10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 6.49 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 82.9%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.2% 99.2%
ШИМ (PWM) 247 Гц -
Время отклика 3.8 мс 28 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 789:1
Максимальная яркость
Galaxy A71 +15%
505 нит
Nord N10
440 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 163 мм
Ширина 76 мм 74.7 мм
Толщина 7.7 мм 9 мм
Вес 179 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Серебристый, Розовый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A71 +5%
87.2%
Nord N10
82.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А71 и Ванплас Норд N10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730 Qualcomm Snapdragon 690 5G
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 8 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 619L
Частота GPU 500 МГц -
FLOPS ~386 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A71
538
Nord N10 +13%
608
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A71
1704
Nord N10 +8%
1845
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A71
247383
Nord N10 +11%
273840

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI One UI 2.5 OxygenOS 10.5
Размер системы из коробки 23.8 ГБ 28 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да (65% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 0:52 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A71
13:18 ч.
Nord N10 +16%
15:23 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A71 +16%
17:48 ч.
Nord N10
15:10 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A71 +2%
30:02 ч.
Nord N10
29:43 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A71 vs OnePlus Nord N10
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000 9280 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A71 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.1
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy A71
89
Nord N10
н/д
Качество видео
Galaxy A71
74
Nord N10
н/д
Итоговая оценка камеры
Galaxy A71
84
Nord N10
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A71 +2%
85 дБ
Nord N10
83.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2019 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.51 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.56 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и звук - выбирайте OnePlus Nord N10, а если камера – то Samsung Galaxy A71.

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