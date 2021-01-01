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Samsung Galaxy A71 против Oppo Reno 6 Z

Самсунг Галакси А71
VS
Оппо Рено 6 Z
Samsung Galaxy A71
Oppo Reno 6 Z

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 декабря 2019 года Samsung Galaxy A71 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6.4-дюймового Oppo Reno 6 Z, который имеет процессор MediaTek Dimensity 800U 5G и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A71
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Oppo Reno 6 Z
  • На 56% выше максимальная яркость экрана (811 против 521 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 597 и 547 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A71
vs
Reno 6 Z

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 84.1%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.2% -
ШИМ (PWM) 247 Гц -
Время отклика 3.8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A71
521 нит
Reno 6 Z +56%
811 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 160.2 мм
Ширина 76 мм 73.4 мм
Толщина 7.7 мм 7.9 мм
Вес 179 граммов 173 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик -
Материал рамки Пластик -
Доступные цвета Черный, Синий, Серебристый, Розовый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A71 +4%
87.2%
Reno 6 Z
84.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А71 и Оппо Рено 6 Z в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730 MediaTek Dimensity 800U 5G
Макс. частота 2200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G57 MC3
Частота GPU 500 МГц 850 МГц
FLOPS ~386 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A71
547
Reno 6 Z +9%
597
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A71
1750
Reno 6 Z +1%
1763
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A71
324295
Reno 6 Z +8%
350371
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11.0) Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 ColorOS 11.1
Размер системы из коробки 23.8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4310 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да
Время полной зарядки 2:00 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A71
13:18 ч.
Reno 6 Z
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A71
17:48 ч.
Reno 6 Z
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A71
30:02 ч.
Reno 6 Z
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A71 vs Oppo Reno 6 Z
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000 9280 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A71 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 5184 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy A71
89
Reno 6 Z
н/д
Качество видео
Galaxy A71
74
Reno 6 Z
н/д
Итоговая оценка камеры
Galaxy A71
84
Reno 6 Z
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A71
85.2 дБ
Reno 6 Z
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.51 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.56 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и производительность - выбирайте Oppo Reno 6 Z, а если программное обеспечение, камера и звук – то Samsung Galaxy A71.

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