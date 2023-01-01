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Samsung Galaxy A71 против Galaxy A04s

Самсунг Галакси А71
VS
Самсунг Галакси А04s
Samsung Galaxy A71
Samsung Galaxy A04s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 декабря 2019 года Samsung Galaxy A71 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A04s, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 34 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A71
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 46% выше плотность пикселей (393 vs 270 PPI)
  • На 32% выше максимальная яркость экрана (513 против 389 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 6.5% выше полезная площадь экрана
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Samsung Galaxy A04s
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 8% лучшая автономность (34:44 vs 32:03 часов)
  • Смартфон на 2 года и 10 месяцев новее
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A71
vs
Galaxy A04s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 6.7 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 80.7%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.2% 95.1%
ШИМ (PWM) 247 Гц Не обнаружено
Время отклика 3.8 мс 20 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1291:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A71 +32%
513 нит
Galaxy A04s
389 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 164.7 мм
Ширина 76 мм 76.7 мм
Толщина 7.7 мм 9.1 мм
Вес 179 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Серебристый, Розовый Черный, Зеленый, Белый, Медный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A71 +8%
87.2%
Galaxy A04s
80.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А71 и Самсунг Галакси А04s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730 Samsung Exynos 850
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 8 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G52 MP1
Частота GPU 500 МГц 820 МГц
FLOPS ~386 Гфлопс ~126 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A71 +194%
541
Galaxy A04s
184
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A71 +58%
1721
Galaxy A04s
1091
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A71 +101%
298573
Galaxy A04s
148356
CPU 86200 43206
GPU 90800 25138
Memory 47735 38540
UX 75500 42933
Total score 298573 148356
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A71 +46%
740
Galaxy A04s
508
Пиковая температура корпуса 37.5 °C 41.9 °C
Stability 97% 98%
Graphics test 4 FPS 3 FPS
Graphics score 740 508
PCMark 3.0
Galaxy A71 +35%
7708
Galaxy A04s
5716
Web score 5547 5468
Video editing 5841 5889
Photo editing 14060 8306
Data manipulation 6693 4074
Writing score 8941 5674
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 13) Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 5.0 One UI Core 5.1
Размер системы из коробки 23.8 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да (28% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:22 ч. 2:14 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:32 ч. 12:34 ч.
Просмотр видео 14:49 ч. 13:10 ч.
Игры 04:45 ч. 06:35 ч.
Режим ожидания 109 ч. 120 ч.
Общая автономность
Galaxy A71
32:03 ч.
Galaxy A04s +8%
34:44 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A71 vs Samsung Galaxy A04s
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Нет
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A71 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 5 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A71 +9%
85.2 дБ
Galaxy A04s
78.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2019 года Август 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.51 Вт/кг 0.52 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.56 Вт/кг 1.23 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, коммуникации и звук - выбирайте Samsung Galaxy A71, а если автономность и корпус – то Samsung Galaxy A04s.

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