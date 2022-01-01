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Samsung Galaxy A71 против A33 5G

Самсунг Галакси А71
VS
Самсунг Галакси А33 5G
Samsung Galaxy A71
Samsung Galaxy A33 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 декабря 2019 года Samsung Galaxy A71 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A33 5G, который имеет процессор Exynos 1280 и вышел на 28 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A71
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy A33 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 37% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 42% выше максимальная яркость экрана (726 против 510 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 2 года и 4 месяца новее
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A71
vs
Galaxy A33 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 83.7%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.2% -
ШИМ (PWM) 247 Гц -
Время отклика 3.8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A71
510 нит
Galaxy A33 5G +42%
726 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 159.7 мм
Ширина 76 мм 74 мм
Толщина 7.7 мм 8.1 мм
Вес 179 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Серебристый, Розовый Черный, Белый, Синий, Персиковый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A71 +4%
87.2%
Galaxy A33 5G
83.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А71 и Самсунг Галакси А33 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730 Samsung Exynos 1280
Макс. частота 2200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 8 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G68
Частота GPU 500 МГц 1000 МГц
FLOPS ~386 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A71
541
Galaxy A33 5G +34%
726
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A71
1723
Galaxy A33 5G +10%
1895
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A71
317080
Galaxy A33 5G +37%
432923
CPU 101953 124972
GPU 75580 120275
Memory 54411 77929
UX 86196 111162
Total score 317080 432923
3DMark Wild Life Performance
Stability 97% -
Graphics test 4 FPS -
Graphics score 740 -
PCMark 3.0 score 8159 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11.0) Android 12
Оболочка UI One UI 3.1 One UI 4.1
Размер системы из коробки 23.8 ГБ 26 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:32 ч. 11:03 ч.
Просмотр видео 14:49 ч. 14:45 ч.
Игры 04:45 ч. 05:59 ч.
Режим ожидания 109 ч. 103 ч.
Общая автономность
Galaxy A71
32:03 ч.
Galaxy A33 5G +1%
32:18 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A71 vs Samsung Galaxy A33 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A71 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4160 x 3120
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A71
85.2 дБ
Galaxy A33 5G
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года Март 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.51 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.56 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A33 5G более удачной покупкой.

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