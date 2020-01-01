Samsung Galaxy A71 против A6 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 декабря 2019 года Samsung Galaxy A71 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6-дюймового Samsung Galaxy A6 Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A71
- Показывает в 3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 0.7" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3500 мАч
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 25 Ватт
- Тонкие рамки – на 11.9% выше полезная площадь экрана
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Возможность записи 4K-видео
- Более энергоэффективный CPU
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
69
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
55
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
75
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
72
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A71 и Samsung Galaxy A6 Plus
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2220 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|18.5:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.2%
|75.3%
|Особенности
|- Always-On Display
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|163.6 мм
|160.2 мм
|Ширина
|76 мм
|75.7 мм
|Толщина
|7.7 мм
|7.9 мм
|Вес
|179 граммов
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Серебристый, Розовый
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 730
|Qualcomm Snapdragon 450
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470)
|8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|1800 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Adreno 506
|Частота GPU
|-
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|128 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
545
Geekbench 5 (многоядерный)
1724
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A71 +195%
255456
86492
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|One UI
|Размер системы из коробки
|23.8 ГБ
|9 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|3500 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|2:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 35 минут)
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A71 +9%
13:18 ч.
12:13 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A71 +2%
17:48 ч.
17:21 ч.
Время разговора (3G)
30:02 ч.
Galaxy A6 Plus +14%
34:18 ч.
Рейтинг самых автономных смартфонов (#57 и #58)
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|4 (64 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP)
|2 (16 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|-
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|- 5 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|-
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy A71 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|5664 x 4248
|Апертура
|f/2.2
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|26 мм
|27 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
89
Качества видео
74
Итоговая оценка камеры
84
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|12
|6
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
76 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
81 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2020 года
|Май 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.51 Вт/кг
|0.36 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.56 Вт/кг
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A71 более удачной покупкой.
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