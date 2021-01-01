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Samsung Galaxy A72 против Apple iPhone 13

Самсунг Галакси А72
VS
Эпл Айфон 13
Samsung Galaxy A72
Apple iPhone 13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2021 года Samsung Galaxy A72 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A72
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Комплектуется на 1760 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3240 мАч
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 13
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • На 17% выше плотность пикселей (460 vs 393 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A72
vs
iPhone 13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 86%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.7% -
ШИМ (PWM) 367 Гц -
Время отклика 4.8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A72 +4%
817 нит
iPhone 13
785 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165 мм 146.7 мм
Ширина 77.4 мм 71.5 мм
Толщина 8.4 мм 7.65 мм
Вес 203 грамма 174 грамма
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Лаванда Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A72
84.9%
iPhone 13 +1%
86%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А72 и Эпл Айфон 13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Apple A15 Bionic
Макс. частота 2300 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.2 ГГц: Avalanche
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 618 Apple GPU
Частота GPU 750 МГц -
FLOPS ~435 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A72
528
iPhone 13
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A72
1612
iPhone 13
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A72
249344
iPhone 13
н/д
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 15
Оболочка UI One UI 3.1 -
Размер системы из коробки 25.8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3240 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (54% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A72
15:06 ч.
iPhone 13
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A72
16:30 ч.
iPhone 13
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A72
40:00 ч.
iPhone 13
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A72 vs Apple iPhone 13
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4032 x 3024
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 12 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A72 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy A72
112
iPhone 13
н/д
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Galaxy A72
105
iPhone 13
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A72
88.9 дБ
iPhone 13
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.17 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Apple iPhone 13, а если производительность, автономность и звук – то Samsung Galaxy A72.

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