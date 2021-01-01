Samsung Galaxy A72 против Apple iPhone X
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2021 года Samsung Galaxy A72 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 43 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A72
- Комплектуется на 2284 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2716 мАч
- На 0.9" большая диагональ экрана
- На 58% лучшая автономность (117 vs 74 часов)
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Современный порт USB Type-C
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Камера имеет оптический зум 3x
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Смартфон на 3 года и 7 месяцев новее
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- На 22% выше максимальная яркость экрана (822 против 676 нит)
Причины выбрать Apple iPhone X
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
- На 17% выше плотность пикселей (458 vs 393 PPI)
- На 74% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 934 и 536 баллов
- Весит на 29 граммов меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 6.5 мм уже
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
83
68
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
46
52
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
85
61
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
72
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
71
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1125 x 2436 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
|82.9%
|Особенности
|- Always-On Display
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|98.7%
|99.3%
|ШИМ (PWM)
|367 Гц
|240 Гц
|Время отклика
|4.8 мс
|2.2 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|165 мм
|143.6 мм
|Ширина
|77.4 мм
|70.9 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.7 мм
|Вес
|203 грамма
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Лаванда
|Серебристый, Серый космос
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Apple A11 Bionic
|Макс. частота
|2300 МГц
|2390 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
|- 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Размер транзистора
|8 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Apple GPU
|Частота GPU
|750 МГц
|-
|FLOPS
|~435 Гфлопс
|~325 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
536
iPhone X +74%
934
Geekbench 5 (многоядерный)
1615
iPhone X +47%
2375
|CPU
|107008
|101650
|GPU
|83851
|127329
|Memory
|57148
|55078
|UX
|92022
|75192
|Total score
|337733
|357154
|Stability
|99%
|62%
|Graphics test
|6 FPS
|21 FPS
|Graphics score
|1039
|3561
|PCMark 3.0 score
|8857
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|iOS 11.1 (С обновлением до iOS 15.0)
|Оболочка UI
|One UI 4.0
|-
|Размер системы из коробки
|25.8 ГБ
|5.3 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|2716 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (54% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|2:00 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A72 +63%
15:06 ч.
9:26 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A72 +35%
16:30 ч.
12:07 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A72 +110%
40:00 ч.
19:03 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 3x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 12 МП + 5 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|-
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy A72 от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|3472 x 2063
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Galaxy A72 +11%
112
101
Качество видео
Galaxy A72 +3%
92
89
Итоговая оценка камеры
Galaxy A72 +8%
105
97
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|15
|16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Ноябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.23 Вт/кг
|0.87 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.17 Вт/кг
|0.97 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A72 более удачной покупкой.
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