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Samsung Galaxy A72 против Google Pixel 6a

Самсунг Галакси А72
VS
Гугл Пиксель 6а
Samsung Galaxy A72
Google Pixel 6a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2021 года Samsung Galaxy A72 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.1-дюймового Google Pixel 6a, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A72
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 590 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4410 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 6a
  • Показывает на 60% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A72
vs
Pixel 6a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит -
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 83%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.7% -
ШИМ (PWM) 367 Гц -
Время отклика 4.8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A72
823 нит
Pixel 6a
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165 мм 152.2 мм
Ширина 77.4 мм 71.8 мм
Толщина 8.4 мм 8.9 мм
Вес 203 грамма 178 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP67
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Лаванда Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A72 +2%
84.9%
Pixel 6a
83%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А72 и Гугл Пиксель 6а в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Google Tensor
Макс. частота 2300 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 1 МБ 4 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G78 MP20
Частота GPU 750 МГц 848 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~2171 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A72
536
Pixel 6a +90%
1016
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A72
1610
Pixel 6a +78%
2865
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A72
339631
Pixel 6a +60%
544091
CPU 107008 -
GPU 83851 -
Memory 57148 -
UX 92022 -
Total score 339631 544091
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A72
1039
Pixel 6a
н/д
Stability 99% -
Graphics test 6 FPS -
Graphics score 1039 -
PCMark 3.0 score 8936 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI One UI 4.0 Stock Android
Размер системы из коробки 25.8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4410 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (54% за 30 минут) Да (20% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 2:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:27 ч. -
Просмотр видео 14:00 ч. -
Игры 05:38 ч. -
Режим ожидания 151 ч. -
Общая автономность
Galaxy A72
36:59 ч.
Pixel 6a
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A72 vs Google Pixel 6a
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 -
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 114°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 12 МП + 5 МП) 2 (12.2 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A72 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3840 x 2160
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy A72
112
Pixel 6a
н/д
Качество видео
Galaxy A72
92
Pixel 6a
н/д
Итоговая оценка камеры
Galaxy A72
105
Pixel 6a
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A72
88.9 дБ
Pixel 6a
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года Май 2022 года
Дата начала продаж Март 2021 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.17 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации и корпус - выбирайте Google Pixel 6a, а если программное обеспечение, автономность, камера и звук – то Samsung Galaxy A72.

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