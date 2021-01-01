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Samsung Galaxy A72 против Infinix Note 10 Pro

Самсунг Галакси А72
VS
Инфиникс Ноут 10 Про
Samsung Galaxy A72
Infinix Note 10 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2021 года Samsung Galaxy A72 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.95-дюймового Infinix Note 10 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G95 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A72
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 98% выше максимальная яркость экрана (818 против 414 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 720G
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 534 и 435 баллов
Причины выбрать Infinix Note 10 Pro
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A72
vs
Note 10 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 6.95 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.5:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 387 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 84.8%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.7% -
ШИМ (PWM) 367 Гц -
Время отклика 4.8 мс 20.6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 2155:1
Максимальная яркость
Galaxy A72 +98%
818 нит
Note 10 Pro
414 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 165 мм 172.8 мм
Ширина 77.4 мм 78.3 мм
Толщина 8.4 мм 7.8 мм
Вес 203 грамма 205 граммов
Водонепроницаемость IP67 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Лаванда Черный, Фиолетовый, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A72
84.9%
Note 10 Pro
84.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А72 и Инфиникс Ноут 10 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G MediaTek Helio G95
Макс. частота 2300 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G76 3EEMC4
Частота GPU 750 МГц 900 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~195.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A72 +23%
534
Note 10 Pro
435
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A72 +43%
1605
Note 10 Pro
1122
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A72
251229
Note 10 Pro
н/д
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 XOS 7.6
Размер системы из коробки 25.8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (54% за 30 минут) Да (81% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A72
15:06 ч.
Note 10 Pro
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A72
16:30 ч.
Note 10 Pro
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A72
40:00 ч.
Note 10 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A72 vs Infinix Note 10 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000 6912 x 9216
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 12 МП + 5 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A72 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3456 x 4608
Апертура f/2.2 -
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A72 +4%
88.9 дБ
Note 10 Pro
85.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Май 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.17 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A72 более удачной покупкой.

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