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Samsung Galaxy A72 против OnePlus Nord

Самсунг Галакси А72
VS
Ванплас Норд
Samsung Galaxy A72
OnePlus Nord

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2021 года Samsung Galaxy A72 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.44-дюймового OnePlus Nord, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A72
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Комплектуется на 885 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4115 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать OnePlus Nord
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Весит на 19 граммов меньше
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 610 и 532 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A72
vs
OnePlus Nord

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 408 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR - Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 86.7%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - 367 Гц
Время отклика - 6.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy A72 +7%
809 нит
OnePlus Nord
758 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165 мм 158.3 мм
Ширина 77.4 мм 73.3 мм
Толщина 8.4 мм 8.2 мм
Вес 203 грамма 184 грамма
Водонепроницаемость IP67 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Лаванда Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A72
84.9%
OnePlus Nord +2%
86.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А72 и Ванплас Норд в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2300 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 620
Частота GPU 750 МГц 750 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A72
532
OnePlus Nord +15%
610
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A72
1637
OnePlus Nord +21%
1985
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A72
293516
OnePlus Nord +9%
320795

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI One UI 3.1 OxygenOS 10.5.4
Размер системы из коробки - 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4115 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки - 0:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A72
н/д
OnePlus Nord
13:22 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A72
н/д
OnePlus Nord
18:15 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A72
н/д
OnePlus Nord
25:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A72 vs OnePlus Nord
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 12 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото OnePlus Nord от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A72
н/д
OnePlus Nord
85 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Март 2021 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг 0.9 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.17 Вт/кг 1.27 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность, камера, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy A72, а если производительность – то OnePlus Nord.

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